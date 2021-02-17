فلسطين: ارتفاع بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

سجلت فلسطين اليوم الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً، بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).





يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل ثماني وفيات، و1432 إصابة جديدة بالفيروس، و960 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزيرة مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس (كورونا) في فلسطين، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية، "طولكرم 1، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 2، سلفيت 2"، وحالتي وفاة في مدينة القدس.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: طولكرم (67)، بيت لحم (124)، الخليل (155)، ضواحي القدس (59)، رام الله والبيرة (253)، سلفيت (58)، جنين (44)، قلقيلية (43)، نابلس (62)، طوباس (11)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (153)، مدينة القدس (392).



وأضافت: أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (19)، بيت لحم (32)، الخليل (71)، ضواحي القدس (70)، رام الله والبيرة (127)، سلفيت (34)، جنين (28)، قلقيلية (7)، نابلس (23)، طوباس (9)، أريحا والأغوار (12)، قطاع غزة (295)، مدينة القدس (233).



وتابعت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 93.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 67 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن