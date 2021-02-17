رام الله: حكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لمدانة بتهمة القتل القصد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية رام الله، برئاسة القاضي بشير عوض، وعضوية القاضي أمجد شعار، والقاضي رامز مصلح، حكماً بإدانة المتهمة (د، ع، ا) بتهمة القتل القصد سنداً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليها بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة.



جاء هذا الحكم، استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، الأستاذ لؤي شريتح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.