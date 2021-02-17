غزة: "الدفاع المدني" ينفذ 22 مهمة منذ بداية المنخفض الجوي

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رام الله - دنيا الوطن

نفذت الطواقم الميدانية، التابعة للدفاع المدني في قطاع غزة، 22 مهمة منذ دخول المنخفض الجوي، صباح أمس الثلاثاء، حتى صباح اليوم.



وذكر الدفاع المدني، خلال تقرير إحصائي، بأن من ضمن المهام خمس مهمات تطاير ألواح معدنية من أسطح المنازل، و15 مهمة إزالة يافطات ولوحات إعلانية، وأشجار، وأعمدة كهربائية آيلة للسقوط.



وأوضح التقرير، أن طواقم الإطفاء، أخمدت حريقين في محافظتي غزة والشمال، منذ بداية المنخفض.