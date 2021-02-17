جنين: مصرع مواطن من نابلس إثر حادث سير

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن يبلغ من العمر (47 عاماً) مصرعه، وهو من سكان بلدة يتما جنوبي محافظة نابلس، وذلك في حادث سير وقع جنوب مدينة جنين.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة، تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير بين مركبتين على شارع جنين، ويوجد إصابة في المكان.



وأضاف: على الفور، توجه الإسعاف والشرطة إلى المكان، وتبين أن الحادث بين مركبة وشاحنة، نتج عنه إصابة سائق المركبة، وتم نقله إلى المشفى الحكومي، وقد وصفت إصابته بالحرجة، حيث أعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.



وأكد ارزيقات، بأن خبراء الحوادث، فتحوا تحقيقاً في الحادث؛ للوقوف على ملابساته وظروفه.