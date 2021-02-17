نادي الأسير: إسرائيل ستفرج عن الأسير السوري ذياب قهموز بوساطة روسية

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال، استدعت صباح اليوم الأسير السوري، ذياب قهموز، وهو من قرية الغجر في الجولان السوري المحتل، معتقل منذ عام 2016 ومحكوم بالسّجن (14 عاماً)، لإبلاغه بقرار الإفراج عنه إلى سوريا، وذلك بموجب صفقة تمت بين سوريا والاحتلال، وبوساطة روسية.



وأوضح نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه وحتى الآن، تجري مفاوضات حول نقله إلى سوريا أم إلى قريته الغجر في الجولان المحتل، حيث يصر الأسير أن يتم الإفراج عنه إلى قريته.



ولفت نادي الأسير، إلى أن عملية تبادل، جرت في شهر نيسان/أبريل عام 2019، بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي بوساطة روسية، والتي جرى بموجبها تسليم جثمان الجندي الإسرائيلي "زخاريا باومل" الذي فُقد في معركة "السلطان يعقوب" عام 1982 إبان حصار بيروت خلال الغزو الإسرائيلي على لبنان، مقابل الإفراج عن أسرى.



ومن بين المفرج عنهم في تلك الصفقة، التي جرت العام الماضي الأسير صدقي المقت.



ومن المرجح، أنه تم العثور على رفات جنديين من جيش الاحتلال في مقبرة مخيم اليرموك، كانا على متن الدبابة التي تم تفجيرها في معركة "السلطان يعقوب".