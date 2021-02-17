قلقيلية: مديرية التنمية الاجتماعية تُعلق الدوام لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مديرية التنمية الاجتماعية في قلقيلية، تعليق الدوام، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بسبب فيروس (كورونا).
وذكرت المديرية، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء، يأتي لتعقيم مبنى المديرية، ومتابعة الحالة الوبائية فيها، بعد اكتشاف إصابات جديدة بين الموظفين.
أعلنت مديرية التنمية الاجتماعية في قلقيلية، تعليق الدوام، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بسبب فيروس (كورونا).
وذكرت المديرية، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء، يأتي لتعقيم مبنى المديرية، ومتابعة الحالة الوبائية فيها، بعد اكتشاف إصابات جديدة بين الموظفين.
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