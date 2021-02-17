مصر تسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت مصر الثلاثاء، ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، مقارنة بيوم الاثنين.



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 633 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 51 وفاة، خلال يوم الثلاثاء.



وأشار المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد إلى أن إجمالي المصابين بفيروس (كورونا) بلغ 175059 حالة منها 135670 حالة تماثلت للشفاء و10101 حالة وفاة.



وكانت الوزارة سجلت يوم الاثنين، 613 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 56 وفاة الاثنين.