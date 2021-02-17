لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل تسجيل 55 وفاة و2723 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 343584 حالة.



وأوضحت الوزارة أنه بين حالات الإصابة الجديدة 2713 إصابة بين المقيمين و10 حالات بين الوافدين، مشيرة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4092..



رام الله - دنيا الوطنواصل لبنان تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).