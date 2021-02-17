لجنة الانتخابات توضح موضوع نقل مراكز التسجيل لبعض المواطنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت لجنة الانتخابات المركزية المواطنين إلى التواصل مع مكاتب لجنة الانتخابات في المحافظات المختلفة، بعد ورود عدة شكاوى، تتعلق بنقل مراكز اقتراعهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم، والتبليغ عن أي حالة من هذا النوع.



وأكدت اللجنة في بيان، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم باستقبال ومعالجة هذه الإشكاليات، خلال فترة النشر والاعتراض في الفترة ما بين 1-3 آذار/ مارس المقبل.



وأشارت إلى أن خدمة الاستعلام عن مركز الاقتراع للناخبين متوفرة على الموقع الإلكتروني للجنة: www.elections.ps، ومن خلال خدمة الاستعلام على الهاتف المحمول من خلال الرقم #600*، أو من خلال الرقم المجاني 1800300400.