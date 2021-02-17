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السودان: حزب المؤتمر الشعبي يستنكر توقيف أحد قيادييه

السودان: حزب المؤتمر الشعبي يستنكر توقيف أحد قيادييه
حسن الترابي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حزب "المؤتمر الشعبي السوداني"، الذي أسسه الراحل حسن الترابي، أن السلطات ألقت القبض على أحد قيادييه بتهمة "تقويض النظام الدستوري"، معربا عن استنكاره لتلك الخطوة.

وقال الحزب، في بيان الأربعاء، إن "لجنة إزالة التمكين اعتقلت نائب أمين أمانة النقابات والمهن بالمؤتمر الشعبي حسام سليمان، من منزله بمنطقة الصحافة جنوبي العاصمة الخرطوم".

وأضاف أن اللجنة "نقلت سليمان إلى قسم شرطة الخرطوم الشمالي، واتهمته بتقويض النظام الدستوري"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2020، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين"، بهدف إزالة آثار تمكين نظام عمر البشير، ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفساد، لكن الأخير يعتبرها "لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام منه"

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