شؤون فلسطينية

"التربية" تصدر بياناً بشأن امتحان الثانوية العامة للعام الجاري

"التربية" تصدر بياناً بشأن امتحان الثانوية العامة للعام الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة الامتحانات العامّة في وزارة التربية والتعليم، عقد امتحان الثانوية العامة/ الدورة الأولى في محافظات الوطن كافة، والمدارس الفلسطينية خارج الوطن، بحيث يكون موعد الدورة الأولى بتاريخ 17 من شهر حَزيران/ يونيو المقبل وَفق ضوابط الجودة الخاصّة بجميع إجراءات الامتحان، ومعاييرها.

وبيّنت اللّجنة في بيان عبر حسابها على (فيسبوك)، أنّه تمّت دراسة الملاحظات والتغذية الراجعة من المديريات العامّة للتربية والتعليم، آخذين بالاعتبار خصوصية طلبتنا في القدس.

وأشارت اللّجنة إلى اتّخاذ سلسلة من الإجراءات الفنية اللازمة؛ للحفاظ على جودة الامتحان، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، والمساواة لجميع طلبة الثانوية العامّة عموماً، وطلبة مديرية القدس على وجه الخصوص، والقيام بإجراءات أخرى من شأنها توفير أجواء مريحة للطلبة وذويهم.

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