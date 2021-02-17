تركيا: القبض على 6 أجانب حاولوا التسلل من سوريا

حدود بين تركيا وسوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إلقاء القبض على خمسة روس، وليبي واحد، خلال محاولتهم التسلل إلى البلاد من سوريا بطريقة غير قانونية.



وأفادت الوزارة في بيان، أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على الأشخاص الـ6، في منطقة "نارليجا" التابعة لولاية هطاي، جنوب تركيا.



وأضافت أن بين المقبوض عليهم سيدة روسية مطلوبة بتهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة، كما نقلت وكالة أنباء (أناضول).