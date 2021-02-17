وزيرة الصحة: إعادة إرسال 2000 جرعة من لقاح (سبوتنيك) إلى قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، بأن الوزارة قامت بإعادة إرسال 2000 جرعة من لقاح (سبوتنيك) الروسي من مستودعات الوزارة في رام الله إلى مستودعاتها في قطاع غزة.



وأضافت في بيان صحفي مقتضب، نشرته الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك): "تم نقل 2000 جرعة عبر (معبر بيتونيا) صباح اليوم، وهي متوجهة إلى مستودعات الوزارة في المحافظات الجنوبية".



وشددت وزيرة الصحة، أن هذه الجرعات مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى (كوفيد- 19)، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.



وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت صباح اليوم، بأن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه، بيني غانتس، وافقا على نقل شحنة من لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة.



ووفق القناة، فإنه بناءً على طلب السلطة، وبموافقة نتنياهو وغانتس، فإن شحنة مكونة من 1000 لقاح (كورونا) في طريقها الآن إلى قطاع غزة.