شؤون فلسطينية

"التنمية" تحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد المسنة أبو عاهور

رام الله - دنيا الوطن
حملت دائرة كبار السن في الإدارة العامة لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المسنة رحمة خليل أبو عاهور (67 عاما)، بسكتة قلبية، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنزل شقيقها في قرية أبو انجيم شرق بيت لحم.

وقال مدير دائرة كبار السن بالوزارة غانم عمر أن بيان ما يسمى جيش الاحتلال نفي مسؤوليته عن الحادثة تضليل للرأي العام ، وأن وحشية جنوده في عمليات اقتحام المنازل وترويع كبار السن والأطفال، جريمة يعاقب عليها القانون، وهي سياسة ممنهجة في عمليات الاقتحام التي تتم لمنازل المواطنين وفي ساعات متأخرة من الليل.

وطالب عمر المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل والجاد والفاعل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية لهم.

ودعا لفتح تحقيق رسمي في جرائم دولة الاحتلال وإخضاعها للمساءلة والتحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم حرب وملاحقة ومحاسبة كل من تورط في ارتكابها وأصدر قرارات تنفيذها.

 

أخبار ذات صلة

سلطة الأرضي بغزة تطالب (تلفزيون فلسطين) بتوضيح بشأن استخدام مقاطع فيديو لـ &#34;إنجازاتها&#34;

سلطة الأرضي بغزة تطالب (تلفزيون فلسطين) بتوضيح بشأن استخدام مقاطع فيديو لـ "إنجازاتها"

جنين: مصرع مواطن من نابلس إثر حادث سير

جنين: مصرع مواطن من نابلس إثر حادث سير

قلقيلية: مديرية التنمية الاجتماعية تُعلق الدوام لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

قلقيلية: مديرية التنمية الاجتماعية تُعلق الدوام لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

لجنة الانتخابات توضح موضوع نقل مراكز التسجيل لبعض المواطنين

لجنة الانتخابات توضح موضوع نقل مراكز التسجيل لبعض المواطنين

&#34;التربية&#34; تصدر بياناً بشأن امتحان الثانوية العامة للعام الجاري

"التربية" تصدر بياناً بشأن امتحان الثانوية العامة للعام الجاري

وزيرة الصحة: إعادة إرسال 2000 جرعة من لقاح (سبوتنيك) إلى قطاع غزة

وزيرة الصحة: إعادة إرسال 2000 جرعة من لقاح (سبوتنيك) إلى قطاع غزة

الشرطة تضبط مستنبتاً لزراعة (الماريجوانا) في رام الله

الشرطة تضبط مستنبتاً لزراعة (الماريجوانا) في رام الله

جنين: الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

جنين: الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جنين: مصرع مواطن من نابلس إثر حادث سير

جنين: مصرع مواطن من نابلس إثر حادث سير

قلقيلية: مديرية التنمية الاجتماعية تُعلق الدوام لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

قلقيلية: مديرية التنمية الاجتماعية تُعلق الدوام لمدة يومين بسبب فيروس (كورونا)

الشرطة تضبط مستنبتاً لزراعة (الماريجوانا) في رام الله

الشرطة تضبط مستنبتاً لزراعة (الماريجوانا) في رام الله

جنين: الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

جنين: الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان في القدس

الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان في القدس

&#34;الصحة&#34; بغزة: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

هيئة الأسرى: إصابة المعتقل وفا شلبي بفيروس (كورونا)

هيئة الأسرى: إصابة المعتقل وفا شلبي بفيروس (كورونا)

حنا عيسى: (E1) مشروع استيطاني بامتياز يُمزق القدس المحتلة

حنا عيسى: (E1) مشروع استيطاني بامتياز يُمزق القدس المحتلة

منوعات

شاهد عيان يروي تفاصيل حادث السير المروع للإعلامي عمر أديب

شاهد عيان يروي تفاصيل حادث السير المروع للإعلامي عمر أديب

&#34;أشد قبحًا من العاهرة&#34;.. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

"أشد قبحًا من العاهرة".. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

أول تسجيل صوت من حورية فرغلي بعد خروجها من عمليتها الخطيرة.. ماذا قالت ؟

أول تسجيل صوت من حورية فرغلي بعد خروجها من عمليتها الخطيرة.. ماذا قالت ؟

شاهد: ليلى إسكندر تعرض نفسها للسخرية وإثارة الجدل لهذا السبب

شاهد: ليلى إسكندر تعرض نفسها للسخرية وإثارة الجدل لهذا السبب

ما رد فعل الأسرة الملكية بعد إعلان حمل ميغان ماركل الثاني ؟

ما رد فعل الأسرة الملكية بعد إعلان حمل ميغان ماركل الثاني ؟

شاهد: فنان يقبّل قدم حبيبته والجمهور ينتقده بشدة

شاهد: فنان يقبّل قدم حبيبته والجمهور ينتقده بشدة

شاهد: زوج مهيرة عبد العزيز يقبلها ويثير مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: زوج مهيرة عبد العزيز يقبلها ويثير مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

عربي

مصر تسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

وصفته بـ &#34;الإنجاز&#34;.. الإمارات تقدم أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)

وصفته بـ "الإنجاز".. الإمارات تقدم أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح (كورونا)

السودان: حزب المؤتمر الشعبي يستنكر توقيف أحد قيادييه

السودان: حزب المؤتمر الشعبي يستنكر توقيف أحد قيادييه