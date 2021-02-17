الشرطة تضبط مستنبتاً لزراعة الماريجوانا في رام الله

ضبطت الشرطة مستنبتاً حديثاً، يستخدم لزراعة نبات الماريجوانا المخدرة، بداخل منزل بمدينة رام الله.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة المحافظة حول وجود مستنبت لزراعة المواد المخدرة داخل منزل مواطن في حي الطيرة بمدينة رام الله.



على الفور تحركت قوة من الشرطة وبرفقة وكيل النيابة للمنزل وبتفتيشه تم العثورعلى مستنبت لزراعة نباتات المارجوانا المخدرة وضبط بداخله أيضا 3 أشتال خضراء اللون يشتبه أنها عرانيس القنب الهندي باطوال مختلفه وأوراق خضراء اللون يشتبه أنها أوراق القنب الهندي بوزن 231 غم وقواوير بلاستيكية مجهزة للزراعة وأكياس شفافة اللون.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به لحين إحالته لجهة الإختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.



رام الله - دنيا الوطن