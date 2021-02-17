جنين: الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حررت الشرطة، اليوم، مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية؛ لعدم الالتزام بقرار الإغلاق المسائي، وإجراءات السلامة العامة في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة، قامت بتحرير 205 مخالفات بحق مواطنين، وأصحاب محال تجارية، وسائقي مركبات.



وأضافت الشرطة، بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد، ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.