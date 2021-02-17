غزة: الحكم بالإعدام على قاتل الأسير المحرر جبر القيق

حكمت محكمة عسكرية، على المواطن شادي الصوفي، بالإعدام، بتهمة قتل الأسير المحرر جبر القيق، فيما تم الحكم بسجن خمسة آخرين لمدة (15عاماً) شاركوا بالجريمة.





وجاءت تفاصيل حكم المحكمة: "شادي الصوفي إعدام، فادي الصوفي (15 سنة) مع الأشغال الشاقة، صبحي الصوفي (15 سنة) مع الأشغال الشاقة، حسان الصوفي (15 سنة) مع الأشغال الشاقة، عبد الله الصوفي (10 سنوات) مع الأشغال الشاقة، أكرم الصوفي 3 سنوات".



وكانت المحكمة العسكرية، عقدت أولى جلساتها في قطاع غزّة بشأن مقتل القيق، في 26 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث قالت هيئة القضاء العسكري، في تصريح صحفي مقتضب وصل بوابة الهدف نسخة عنه في حينه "لقد عقدت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري، أولى جلساتها في قضية مقتل المواطن جبر القيق، بعد أن أنهت النيابة العسكرية تحقيقاتها في القضية".



وأعلنت المباحث العامة في شرطة غزة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، اعتقال المدعو شادي الصوفي، المتهم الرئيس في قتل جبر القيق، الذي اغتيل منتصف تموز/ يوليو الماضي، في مدينة رفح.

رام الله - دنيا الوطن