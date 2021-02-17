الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان في القدس



وتشهد أحياء وقرى مدينة القدس المحتلة بشكل يومي، حملات دهم واقتحام، يتخللها تنفيذ اعتقالات في صفوف الشباب المقدسيين، ويتزامن مع ذلك تعمد قوات الاحتلال، نشر الخراب والرعب بين صفوف المواطنين.



وتمارس قوات الاحتلال، تنفيذ سياسة الاعتقال المتكرر بحق الشبان هناك، من خلال إعادة اعتقالهم لأكثر من مرة خلال أيام قليلة، أو حتى في الأسبوع الواحد، كأحد أساليب الترهيب التي تنتهجها بحقهم.



وتعتبر مدينة القدس وقراها، من أكبر التحديات التي تواجهها حكومة الاحتلال، على صعيد المقاومة، فرغم كل الأساليب القمعية التي تنتهجها بحقهم، إلا أنّ الشباب المقدسين، ما زالوا يتصدرون الموقف الفلسطيني في المقاومة والمواجهات، والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، عددًا من الشبان في مناطق متفرقة بالقدس المحتلة.وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال، اعتقلت عدداً من الشبان في القدس، عرف منهم: علي الكسواني، وعدنان الهدرة، وخليل ربايعة، ورامي صلاح من حي الطور بالقدس المحتلة.ومن مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين محمد أبو رموز، ومحمد مطير من منزليهما.