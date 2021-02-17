شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، إنه تم إجراء 1986 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع.

وأضافت في موجزها اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع: بأن 295 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا) قد تعافت، فيما لا يوجد تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 53871 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 2208 حالة، وإجمالي المتعافين 51125 حالة ، وإجمالي الوفيات 538 حالة وفاة

ووصل إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 53 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 26 حالة.

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