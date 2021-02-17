هيئة الأسرى: إصابة المعتقل وفا شلبي بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الأربعاء، بإصابة الأسير وفا جهاد رضوان شلبي من مدينة رام الله، بفيروس (كورونا).



وبينت الهيئة، أن الأسير شلبي، جرى اعتقاله قبل عدة أيام، وزجه بمركز تحقيق (عسقلان)، وهناك أجرى له فحص (كورونا)، وتبين أن النتيجة إيجابية.



وأضافت، أن محكمة الاحتلال، كانت قد مددت يوم أمس، توقيف المعتقل شلبي 11 يوماً بذريعة استكمال التحقيق.



ولفتت الهيئة، إلى أنه بإصابة المعتقل شلبي بـ (كورونا)، يرتفع العدد الإجمالي للأسرى، الذين أعلن رسمياً عن إصابتهم بالفيروس إلى نحو (362) أسيراً، يقبعون في عدة سجون ومراكز توقيف الاحتلال.