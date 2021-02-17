طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس





للاطلاع عن الكشف

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وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وبضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.للاطلاع عن الكشف

غزة - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السفر سيكون للحافلات، من الثالثة حتى الخامسة من كشف (2021/3)، فيما سيكون التواجد غداً الساعة 6 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.وأضافت: بأن إجراء فحص (كورونا) للحافلات (من الخامسة حتى الثامنة) من نفس الكشف، اليوم، وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.