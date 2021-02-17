قوات الاحتلال تعتقل شابين من مخيم قلنديا شمال القدس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، واعتقلت الشابين محمد مصطفى أبو رموز، ومحمد ماهر مطير، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.