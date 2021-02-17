دولة الاحتلال تُوافق على نقل 1000 جرعة من لقاح (كورونا) إلى القطاع

وكانت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أكدت بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت إدخال اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) والتي سيرتها الوزارة يوم الاثنين إلى قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه، بيني غانتس، وافقا على نقل شحنة من لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة.ووفق القناة، فإنه بناءً على طلب السلطة، وبموافقة نتنياهو وغانتس، فإن شحنة مكونة من 1000 لقاح (كورونا) في طريقها الآن إلى قطاع غزة.