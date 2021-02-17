شؤون فلسطينية

ستكون عملية جادة.. حماس تُعلق على ‏تحديث السجل الانتخابي بنسبة كبيرة

ستكون عملية جادة.. حماس تُعلق على ‏تحديث السجل الانتخابي بنسبة كبيرة
تسجيل انتخابي - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، على ‏تحديث السجل الانتخابي بنسبة كبيرة.

وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن التحديث بهذه النسبة الكبيرة "دليل على الرغبة الشعبية العارمة، لممارسة حقها في اختيار من يمثلها في المجلس التشريعي، والرئاسة، والمجلس الوطني".

وأضافت: بأن ذلك يؤكد استعدادها لحماية خياراتها، وعلى وعي شعبنا الكامل بضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وأنها ستكون عملية جادة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، إغلاق باب تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية 2021، بشقيها التشريعية والرئاسية.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنه خلال عملية تسجيل الناخبين، التي انطلقت منذ إعلان المرسوم الرئاسي، وحتى منتصف الليلة الماضية، جرى تسجيل (421) ألف مواطن ومواطنة، ليبلغ العدد الكلي للمسجلين 2.622 مليون مواطن ومواطنة، بنسبة 93.3% من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2,809 مليون مواطن؛ وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للاحصاء.

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