غزة: النيابة العامة تُعلن فتح تحقيق بـ 237 قضية

وقالت النيابة: "لم يسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، وتم تسجيل قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي، وتم تسجيل 236 قضية، تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي".



وقامت النيابة العامة، باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وعمدت إلى توقيف 54 متهماً على مختلف القضايا المذكورة، واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف، مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنكشفت النيابة العامة، عن أنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق في 237 قضية.