الاحتلال يعتقل شابين من مخيم قلنديا



واقتحمت قوات الاحلال، مخيم قلنديا، شمال العاصمة المحتلة، قبل أن تداهم منزلي المعتقلين محمد مصطفى أبو رموز، ومحمد ماهر مطير، وتقتادهما إلى جهة مجهولة.



وأفاد مركز قلنديا الإعلامي، بأن المعتقل محمد مطير هو شقيق الأسير رجب مطير، وابن عم لثلاثة أسرى هم: رجب ومحمد وعز عاطف مطير.













رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الشابين محمد أبو رموز، ومحمد مطير من منزليهما في مخيم قلنديا، بحسب ما أفادمركز قلنديا الإعلامي في المخيم.