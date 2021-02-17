شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم قلنديا

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم قلنديا
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الشابين محمد أبو رموز، ومحمد مطير من منزليهما في مخيم قلنديا، بحسب ما أفاد
مركز قلنديا الإعلامي في المخيم.

واقتحمت قوات الاحلال، مخيم قلنديا، شمال العاصمة المحتلة، قبل أن تداهم منزلي المعتقلين محمد مصطفى أبو رموز، ومحمد ماهر مطير، وتقتادهما إلى جهة مجهولة.

وأفاد مركز قلنديا الإعلامي، بأن المعتقل محمد مطير هو شقيق الأسير رجب مطير، وابن عم لثلاثة أسرى هم: رجب ومحمد وعز عاطف مطير.



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