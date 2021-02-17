أكاديمية إرادة الدولية ووزارة الاقتصاد الفلسطينية يبحثان آفق التعاون المشترك

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رام الله - دنيا الوطن

بحثت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، وأكاديمية (إرادة) الدولية، أفق التعاون المشترك، وذلك بحضور الأستاذ عبد الناصر عواد، مدير عام وزارة الاقتصاد، والأستاذ محمد الأستاذ مسؤول قسم التغذية بالوزارة، والأستاذة عائدة الأخصائية الاجتماعية بالوزارة، حيث حضر عن الأكاديمية د. علاء عفانة، نائب مدير مكتب فلسطين، ود. م. فريج مهنا، مدير مكتب غزة، د. مروان النمرة، نائب مدير مكتب غزة .



وقدّم عفانة، شرحاً عن الخدمات التي تقدمها الأكاديمية للمجتمع المحلي في مجال بناء القدرات في كافة المجالات، وخصوصاً في مجال التنمية البشرية، إضافة إلى التعليم المهني والتمكين الاقتصادي للشباب والفتيات.



وتحدث مهنا، عن أكاديمية إرادة الدولية والشهادات المعتمدة والتي تراعي جميع المستويات في مجال التنمية البشرية والإدارة، وغيرها من المواضيع التدريبية، التي تشكل فرص لتنمية قدرات طلبة الجامعات وكافة شرائح المجتمع.



وبيّن عواد، توجهات الوزارة لبناء قدرات ومهارات الموظفين والعاملين بالوزارة، لمواجهة التطور العلمي، وتشجيع التفكير الإبداعي لدى الموظفين.



وأوضح بأنّ الوزارة تنفذ العديد من النشاطات التي توسع مدارك العاملين بالوزارة، وتنمى قدراتهم وخاصة في مجال التنمية البشرية، وأنّ التعاون مع أكاديمية إرادة الدولية سيشكل إضافة نوعية.