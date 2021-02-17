"الداخلية" بغزة تكشف إحصائية حركة السفر عبر (معبر رفح) ليوم الثلاثاء

وقالت في الإحصائية، التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها: إن المغادرين 408، بينما عاد للقطاع 85 مواطناً، وتم إرجاع 50 آخرين.



وأضافت الهيئة: بأن المعبر مفتوح اليوم الأربعاء في كلا الاتجاهين.











رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إحصائية حركة السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم الثلاثاء.