"الداخلية" بغزة تكشف إحصائية حركة السفر عبر (معبر رفح) ليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إحصائية حركة السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم الثلاثاء.
كشفت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إحصائية حركة السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم الثلاثاء.
وقالت في الإحصائية، التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها: إن المغادرين 408، بينما عاد للقطاع 85 مواطناً، وتم إرجاع 50 آخرين.
وأضافت الهيئة: بأن المعبر مفتوح اليوم الأربعاء في كلا الاتجاهين.
وأضافت الهيئة: بأن المعبر مفتوح اليوم الأربعاء في كلا الاتجاهين.
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