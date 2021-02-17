صور: إصابة مواطن وأضرار كبيرة جراء انهيار سور بناية وسط قطاع غزة

ويتعمق تأثير المنخفض الجوي، المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، حيث يستمر الجو غائماً وعاصفاً، وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله، الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً.ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر، خاصة على الجبال الشمالية والوسطى صباحاً، وفي ساعات الظهيرة والمساء، تشمل المرتفعات الجنوبية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.