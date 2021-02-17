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دولي

شاهد: تساقط الثلوج بكثافة على هضبة الجولان المحتلة

شاهد: تساقط الثلوج بكثافة على هضبة الجولان المحتلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت قناة (كان) الإسرائيلية، مقطع فيديو، يظهر تساقط الثلوج بشكل كثيف في هضبة الجولان المحتلة.

ويضرب المنطقة منخفض جوي، حيث بدأ في إسرائيل تساقط الثلوج صباح اليوم، على الجبال الشمالية، وسيصل أيضا إلى الجبال الوسطى، مع زخات من الأمطار في القدس بشكل متقطع.

وبدأت العاصفة القوية الليلة الماضية، مع رياح قوية، تصل سرعتها إلى 100 كلم/ س وبرودة شديدة، سيشعر بها السكان في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة لسقوط أمطار غزيرة بشكل رئيسي على طول السهل الساحلي، وهناك خطر كبير لحدوث فيضانات في الأيام المقبلة.


 

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