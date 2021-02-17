بيت لحم: وفاة مسنة بسكتة قلبية خلال اقتحام الاحتلال لمنزل شقيقها

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

توفيت المواطنة رحمة خليل أبو عاهور (67 عاماً)، بسكتة قلبية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل شقيقها في قرية أبو انجيم، شرق بيت لحم.



وأفاد المواطن رامي أبو عاهور، ومصادر أمنية، أن المواطنة رحمة، أصيبت بحالة من الخوف والهلع الشديدين وأغمي عليها، خلال اقتحام قوات الاحتلال، لمنزل شقيقها، بطريقة وحشية، ونقلت إلى مستشفى الجمعية العربية في مدينة بيت جالا، وهناك أعلن عن وفاتها، جراء سكتة قلبية.



وأضافت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال، عبثوا بمحتويات المنزل، وعاثوا فيه فساداً وخراباً، واستولوا على أعلام فلسطينية، ويافطات طبع عليها صور الشهيد ياسر عرفات.