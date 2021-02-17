بحر يندد باختطاف الاحتلال للنائب ياسر منصور من نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

ندد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، باعتقال قوات الاحتلال للنائب ياسر منصور بعد اقتحام منزله في محافظة

نابلس شمال الضفة المحتلة.



وأكد د. بحر في تصريح صحفي، أن سياسة اختطاف نواب المجلس التشريعي والزج بهم في سجون الاحتلال في إطار عزلهم عن محيطهم الاجتماعي، لن تثنيهم عن القيام بواجباتهم الوطنية تجاه شعبنا وقضيته العادلة.



وشدد أن سياسة اختطاف النواب تشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وطالب بالإفراج الفوري عن النائب منصور، وعن كافة النواب المختطفين في سجون الاحتلال، داعياً المؤسسات الحقوقية

والدولية للضغط على الاحتلال لإجباره على احترام نواب الشرعية الفلسطينية.



و يشار إلى أن النائب منصور تعرّض للاعتقال في سجون الاحتلال عدة مرات، وأمضى فيها أعوامًا عديدة، وهو أحد مبعدي مرج الزهور أوائل التسعينيات.