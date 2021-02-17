شؤون فلسطينية

الطقس: تعمق المنخفض الجوي وسقوط ثلوج فوق المرتفعات

الطقس: تعمق المنخفض الجوي وسقوط ثلوج فوق المرتفعات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يتعمق تأثير المنخفض الجوي، المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، حيث يستمر الجو غائماً وعاصفاً، وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله، الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر، خاصة على الجبال الشمالية والوسطى صباحاً، وفي ساعات الظهيرة والمساء، تشمل المرتفعات الجنوبية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً وعاصفا وماطراً وشديد البرودة، وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، ويتوقع سقوط زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.

يوم الخميس، يستمر تأثير المنخفض الجوي العميق، المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، حيث يستمر الجو غائماً وشديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله، الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر، حتى ساعات الصباح والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.

يوم الجمعة، يستمر تأثير المنخفض الجوي، ويستمر الجو غائماً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة أحياناً، ويتوقع انحسار المخفض الجوي خلال ساعات الليل المتأخرة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين أيام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:

1- الانخفاض الحاد في درجات الحرارة. 

2- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

3- شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 90 كم /ساعة.

4- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط الثلج والبرد . 

5- تدني مدى الرؤية الأفقية. 

6- إغلاق بعض الطرق في المرتفعات الجبلية العالية، نتيجة لتراكم الثلوج.

                                       درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 3-1 7-4 8-4 بيت لحم 3-1 7-4 8-4
رام الله والبيرة 2-0 6-3 7-3 طولكرم 9-6 12-8 13-8
نابلس 4-2 8-4 10-5 قلقيلية 9-6 12-8 13-8
جنين 8-6 11-6 12-7 سلفيت 3-1 7-4 8-4
طوباس 8-6 11-6 13-8 روابي 4-2 8-4 10-5
الخليل 1-0 5-3 8-3 غزه 11-7 13-10 14-10
أريحا 12-8 16-10 17-11 خانيونس 11-7 13-10 14-10
الأغوار الشمالية 10-7 14-8 15-9 رفح 10-6 13-9 13-9

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