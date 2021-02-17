ملحم: نسبة التسجيل بالانتخابات غير مسبوقة في العالم



وفيما يتعلق بالمنخفض الجوي، أكد ملحم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه لا جديد على دوام القطاعات في القطاع العام، والدوام ما زال بنسبة 30%، وفي حال تطور الحالة الجوية، يمكن اتخاذ قرارات جديدة في حينه.



وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الحكومة: إننا "سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انتشار السلالة الجديدة من فيروس (كورونا).





وأضاف: بأن الإجراءات الحكومية، بما يخص (كورونا) تسير على جانبين: الحرص على حياة المواطنين، وعدم تعريضهم للخطر، والحفاظ على سير الحياة الاقتصادية، التي شهدت انتكاسة في الفترة الماضية.



وتابع: بأن "جهود الحكومة متواصلة من أجل جلب اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا)، وتأخر وصول دفعات اللقاحات له علاقة بأسباب لوجستية، وعملية نقل هذه اللقاحات من بلد المنشأ"



وأكد ملحم: أنه في حال وصول اللقاحات، ستبدأ الحكومة عملية التطعيم، وفق الخطّة المعدة مسبقًا من وزارة الصحة، بدءًا بالطواقم الطبية



وشدد على أن المنع الإسرائيلي، الذي حال دون وصول اللقاحات إلى قطاع غزّة أول أمس، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، مشيراً إلى أن الحكومة خاطبت منظمة الصحة العالمية؛ للتدخّل وإدخال اللقاحات فورًا إلى قطاع غزّة.