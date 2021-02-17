الشيخ يتحدث عن انتهاء مرحلة تحديث السجل الانتخابي بنسب "ممتازة"





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "كل الاحترام لشعبنا الكبير، والتحية لكل الفتحاويين شابات وشباب في كل المواقع والأطر والمؤسسات على جهدهم".





وتابع الشيخ: "انتصار الوعي مقدمة لانتصار الخيار الأفضل عاشت فلسطين. والنصر لنا".





رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن انتهاء مرحلة تحديث السجل الانتخابي بنسب "ممتازة"، تدل على الوعي بحق المواطنة والعطش الشعبي لصندوق الاقتراع.