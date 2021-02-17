الشيخ يتحدث عن انتهاء مرحلة تحديث السجل الانتخابي بنسب "ممتازة"
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن انتهاء مرحلة تحديث السجل الانتخابي بنسب "ممتازة"، تدل على الوعي بحق المواطنة والعطش الشعبي لصندوق الاقتراع.
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن انتهاء مرحلة تحديث السجل الانتخابي بنسب "ممتازة"، تدل على الوعي بحق المواطنة والعطش الشعبي لصندوق الاقتراع.
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "كل الاحترام لشعبنا الكبير، والتحية لكل الفتحاويين شابات وشباب في كل المواقع والأطر والمؤسسات على جهدهم".
وتابع الشيخ: "انتصار الوعي مقدمة لانتصار الخيار الأفضل عاشت فلسطين. والنصر لنا".
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