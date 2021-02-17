الشيخ يتحدث عن انتهاء مرحلة تحديث السجل الانتخابي بنسب "ممتازة"





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "كل الاحترام لشعبنا الكبير، والتحية لكل الفتحاويين شابات وشباب في كل المواقع والأطر والمؤسسات على جهدهم".





وشدد على أن "انتصار الوعي مقدمة لانتصار الخيار الأفضل، عاشت فلسطين. والنصر لنا".

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، اليوم الأربعاء: إن انتهاء مرحلة تحديث السجل الانتخابي بنسب ممتازة، يدل على الوعي بحق المواطنة، والعطش الشعبي لصندوق الاقتراع.