وكيل وزارة الخارجية تستدعي سفراء عدد من الدول الأوروبية





وعبرتجادو ش كعة عن استهجان القيادة الفلسطينية وغضبها من هذه التصريحات التي تحاول المس باستقلالية المحكمة كجهاز قضائي وتسيس قراراتها.





ودعت الدول إلى ضرورة احترام استقلال المحكمة وحيادها وضرورة تعزيز مكانتها الدولية خاصة وأنها دول أعضاء في ميثاق روما الصادر عام 1998 الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.

رام الله - دنيا الوطنبناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، استدعت الوكيل د. جادو شكعة سفراء كل من التشيك وألمانيا وهنغاريا، على خلفية تصريحات دولهم المناهضة لقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، والقاضي بوجود ولاية إقليمية للمحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.