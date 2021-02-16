الاحتلال يعتقل 3 شبان من الطور بينهم أسير محرر

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، 3 شبان من بلدة الطور "جبل الزيتون" بالقدس المحتلة، بينهم أسير محرر أفرج عنه يوم أمس.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر علي محيسن الكسواني (22 عاما)، وعدنان الهدره (23 عاما)، وخليل ربايعة (22 عاما)، بعد أن أوققت مركبة كان يستقلها الشبان عند مفرق "البدوي" في البلدة، وفتشتها، قبل أن تعقتلهم.