الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع نصف السنوي 18 مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز

رام الله - دنيا الوطنعقد الإحصاء الفلسطيني صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16/02/2021 في مقره الرئيسي بمدينة رام الله، الاجتماع نصف السنوي الثامن عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للإحصاء، عبر تقنية زوم (Zoom)، برئاسة د. علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني وبمشاركة الوكلاء المساعدين وعدد من المدراء العامين، بينما شارك من الممولين الرئيسيين من مقر الممثلية النرويجية لدى دولة فلسطين السيدة انغرد نورستاين مديرة التعاون في الممثلية النرويجية والسيدة ليلى شديد والسيد عماد الدين عبد الله من الممثلية النرويجية.وقد رحبت د. عوض بالحضور، وقدمت نبذة عن طبيعة وتطور عمل جهاز الإحصاء خلال الفترة السابقة بما في ذلك استمرارية عمل الجهاز خلال جائحة كورونا، وخصوصاً الالتزام بإصدار المخرجات الإحصائية وفق الرزنامة الإحصائية للعام 2020.وقد تناول الاجتماع اعتماد تقرير تقدم العمل الفني والمالي لبرنامج عمل الاحصاء الفلسطيني للنصف الأول من العام 2020، وكذلك نقاش خطة وموازنة برنامج الإحصاء الفلسطيني للسنوات 2021-2023. بالإضافة إلى استعراض الأنشطة والمشاريع التي يخطط الاحصاء لتنفيذها وأهمها قيام الاحصاء باستكمال التحضيرات الخاصة بالتعداد الزراعي 2021 وفقاً للخطة المحدثة.وقد أثنى الحضور على إنجازات الاحصاء الفلسطيني وتميزه في إدارة برامجه ومشاريعه في ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها خلال الفترة السابقة.