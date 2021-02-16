وزير التربية والقنصل البريطاني يؤكدان على مرتكزات الشراكة لدعم التعليم



وأطلع الوزير، القنصل على واقع التعليم في الفترة الراهنة وما حققته الوزارة من تدخلات وإنجازات خلال جائحة الكورونا على صعيد إطلاق الفضائية التعليمية، وتوظيف المنصات الإلكترونية التعليمية، وتفعيل اللقاءات عن بُعد مع الطلبة والكوادر التربوية والاستفادة من تجارب وقصص برزت خلال الجائحة، لافتاً إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس مركز وطني للمناهج وغيرها من التوجهات التطويرية.



كما ثمن عورتاني التعاون المشترك بين الطرفين، وضرورة التركيز على برامج التبادل العلمي والثقافي والتوأمة بين البلدين لا سيما من خلال تنفيذ فعاليات مرتبطة بالابتكارات، والبرلمانات الطلابية، والقيم الإنسانية، وتعلم اللغة الإنجليزية، وغيرها من الأفكار والمبادرات الملهمة.



بدوره، أكد هول اهتمام بلاده بتوسيع آفاق التعاون؛ عبر التعليم، والاستفادة من التجارب المشتركة، مثمناً الجهود التي بذلتها، وما تزال، الوزارة خلال الجائحة ورغبتها في المشاركة في مسابقات دولية ومن أبرزها "دراسة بيزا الدولية".



وحضر اللقاء؛ وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية، رئيس مركز المناهج أ. ثروت زيد، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية أ. سائد رضوان، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة أ. نديم سامي.



وحضر اللقاء؛ وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية، رئيس مركز المناهج أ. ثروت زيد، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية أ. سائد رضوان، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة أ. نديم سامي.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، بمكتبه اليوم، القنصل البريطاني العام فيليب هول؛ لبحث مرتكزات تعزيز الشراكة والتعاون لخدمة التعليم، خاصة في ظل التحديات الراهنة الناتجة عن مشهد (كورونا).