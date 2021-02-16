شؤون فلسطينية

الصالح: سيكون هناك على الأقل مشروع تطويري لكافة الهيئات المحلية بالأغوار خلال العام الجاري

الصالح: سيكون هناك على الأقل مشروع تطويري لكافة الهيئات المحلية بالأغوار خلال العام الجاري
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح: "ستعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع تطويرية تنموية لصالح الهيئات المحلية في الأغوار خلال العام الجاري بمعدل مشروع لكل هيئة على الأقل، وذلك تطبيقا لتوجيهات سيادة الرئيس وانسجاما مع خطة الحكومة التي أقرتها لتطوير الأغوار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

جاء ذلك خلال افتتاحه لمشروع توسعة وتأهيل شبكة الكهرباء في الجفتلك، ومشروعا للطرق الداخلية في فصايل بتمويل من الوزارة، عقب ذلك لقاءً موسعا عقد في مدرسة الجفتلك، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة، بحضور وزير الزراعة مقرر اللجنة الوزارية للاغوار رياض العطاري، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل).

وأكد الصالح أن هذه المشاريع ستكون منسجمة مع احتياجات الهيئات المحلية وأولوياتها التي قدمتها للوزارة في وقت سابق وحالت الظروف الصعبة التي مرت بها الحكومة دون تنفيذها العام الماضي، مشيرا الى جاهزية الوزارة لتلبية الاحتياجات الطارئة من المشاريع لخدمة المواطنين سواء من خلال موازنتها التطويرية أو من خلال دعم الدول والجهات المانحة.

هذا وأكد الوزير العطاري، على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة والحكومة الفلسطينية للاغوار، مشيراً إلى الاجراءات العملية التي اعلنت عنها الحكومة الفلسطينية لحماية الاغوار ودعم صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم.

من جهته، استعرض ملحم أبرز الخطوات العملية التي تقوم بها سلطة الطاقة من أجل تأمين حاجة المواطنين من الكهرباء والمشاريع التي نفذتها من أجل ضمان تحسين جودة الخدمة المقدمة، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء الاخير بشأن المصادقة على التعرفة الكهربائية للمواطنين في الاغوار دعما للمواطنين وتعزيزا لصمودهم.

وكان الصالح قد استهل دوامه في مقر مديرية الحكم المحلي بالمحافظة، والتقى مع رؤساء بلديات كل من اريحا والعوجا والنويعمة والديوك، ورئيسي اللجان الشعبية لمخيمي عين السلطان، وعقبة جبر، وناقش معهم عددا من القضايا وابرز الاحتياجات الملحة للتنفيذ.


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