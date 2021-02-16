"التربية" تطلق مسابقة معلم فلسطين لعام 2021



وأكدت الوزارة أهمية هذه المسابقة التي تعزز روح التفكير الإبداعي لدى المعلمين، وتعزز نهج المبادرات الخلاقة، مشددة على ضرورة تنظيم المزيد من هذه المسابقات لما لها من مخرجات إيجابية تعود بالنفع على المنظومة التعليمية عموماً.



وحدّدت الوزارة معايير معينة للتنافس على هذه المسابقة، أهمها أن يكون المعلم قد أحدث فرقاً من خلال نهجه وأساليبه المتبعة في التدريس، وأن يكون له مشاركات تربوية في مؤتمرات أو مبادرات، إلى جانب تشجيع طلبته على التفكير الناقد وتحفيز زملائه على الانتماء لمهنة التعليم.



يذكر أنّ صاحب لقب معلم فلسطين للعام الماضي 2020 كانت المعلمة رانية صبح من مديرية تربية بيت لحم.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة التربية والتعليم من خلال هيئة تطوير مهنة التعليم؛ مسابقة معلم فلسطين لعام2021 في دورتها السادسة، والتي تشمل المعلمين في المحافظات الشمالية والجنوبية.