غزة: تعليق العمل في جامعات وكليات القطاع بسبب الحالة الجوية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جامعات وكليات في قطاع غزة، الثلاثاء، تعليق الدراسة والدوام الإداري، غداً الأربعاء، نظراً لسوء الحالة الجوية، إثر المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة.



وأعلنت جامعة الأزهر بغزة، عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي غداً الأربعاء، كما أعلنت الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، تعليق الدوام الإداري والأكاديمي، يومي الأربعاء والخميس، حفاظاً على سلامة العاملين والطلبة.



بدورها، أعلنت الجامعة الإسلامية بغزة، تعليق الدوام الإداري والكأديمي، يوم غدٍ الأربعاء، باستثناء الدوام الإداري الجزئي، لعمادتي شؤون الطلبة، والقبول والتسجيل، والدائرة المالية لتقديم الخدمات الأساسية للطلبة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.