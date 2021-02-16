شؤون فلسطينية

غزة: تعليق العمل في جامعات وكليات القطاع بسبب الحالة الجوية

غزة: تعليق العمل في جامعات وكليات القطاع بسبب الحالة الجوية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعات وكليات في قطاع غزة، الثلاثاء، تعليق الدراسة والدوام الإداري، غداً الأربعاء، نظراً لسوء الحالة الجوية، إثر المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة.

وأعلنت جامعة الأزهر بغزة، عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي غداً الأربعاء، كما أعلنت الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، تعليق الدوام الإداري والأكاديمي، يومي الأربعاء والخميس، حفاظاً على سلامة العاملين والطلبة.

بدورها، أعلنت الجامعة الإسلامية بغزة، تعليق الدوام الإداري والكأديمي، يوم غدٍ الأربعاء، باستثناء الدوام الإداري الجزئي، لعمادتي شؤون الطلبة، والقبول والتسجيل، والدائرة المالية لتقديم الخدمات الأساسية للطلبة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

أخبار ذات صلة

وكيل وزارة الخارجية تستدعي سفراء عدد من الدول الأوروبية

وكيل وزارة الخارجية تستدعي سفراء عدد من الدول الأوروبية

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروع توسعة وصيانة مدرسة ثانوية للبنات في سعير

"التربية" تتسلم مشروع توسعة وصيانة مدرسة ثانوية للبنات في سعير

الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع نصف السنوي 18 مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز

الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع نصف السنوي 18 مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز

شاهد: سقوط يافطات معدنية وأشجار بعدد من الشوارع بفعل المنخفض شمال القطاع

شاهد: سقوط يافطات معدنية وأشجار بعدد من الشوارع بفعل المنخفض شمال القطاع

وزير التربية والقنصل البريطاني يؤكدان على مرتكزات الشراكة لدعم التعليم

وزير التربية والقنصل البريطاني يؤكدان على مرتكزات الشراكة لدعم التعليم

الصالح: سيكون هناك على الأقل مشروع تطويري لكافة الهيئات المحلية بالأغوار خلال العام الجاري

الصالح: سيكون هناك على الأقل مشروع تطويري لكافة الهيئات المحلية بالأغوار خلال العام الجاري

وزير العمل: نعمل على خلق اشتباك قانوني مستمر مع الاحتلال في ملف العمال

وزير العمل: نعمل على خلق اشتباك قانوني مستمر مع الاحتلال في ملف العمال

&#34;التربية&#34; تطلق مسابقة معلم فلسطين لعام 2021

"التربية" تطلق مسابقة معلم فلسطين لعام 2021

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

وكيل وزارة الخارجية تستدعي سفراء عدد من الدول الأوروبية

وكيل وزارة الخارجية تستدعي سفراء عدد من الدول الأوروبية

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروع توسعة وصيانة مدرسة ثانوية للبنات في سعير

"التربية" تتسلم مشروع توسعة وصيانة مدرسة ثانوية للبنات في سعير

الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع نصف السنوي 18 مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز

الإحصاء الفلسطيني يعقد الاجتماع نصف السنوي 18 مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز

وزير التربية والقنصل البريطاني يؤكدان على مرتكزات الشراكة لدعم التعليم

وزير التربية والقنصل البريطاني يؤكدان على مرتكزات الشراكة لدعم التعليم

الصالح: سيكون هناك على الأقل مشروع تطويري لكافة الهيئات المحلية بالأغوار خلال العام الجاري

الصالح: سيكون هناك على الأقل مشروع تطويري لكافة الهيئات المحلية بالأغوار خلال العام الجاري

وزير العمل: نعمل على خلق اشتباك قانوني مستمر مع الاحتلال في ملف العمال

وزير العمل: نعمل على خلق اشتباك قانوني مستمر مع الاحتلال في ملف العمال

&#34;التربية&#34; تطلق مسابقة معلم فلسطين لعام 2021

"التربية" تطلق مسابقة معلم فلسطين لعام 2021

إغلاق مقر وزارة النقل والمواصلات برام الله ليومين بسبب (كورونا)

إغلاق مقر وزارة النقل والمواصلات برام الله ليومين بسبب (كورونا)

منوعات

&#34;أشد قبحًا من العاهرة&#34;.. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

"أشد قبحًا من العاهرة".. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

أول تسجيل صوت من حورية فرغلي بعد خروجها من عمليتها الخطيرة.. ماذا قالت ؟

أول تسجيل صوت من حورية فرغلي بعد خروجها من عمليتها الخطيرة.. ماذا قالت ؟

شاهد: ليلى إسكندر تعرض نفسها للسخرية وإثارة الجدل لهذا السبب

شاهد: ليلى إسكندر تعرض نفسها للسخرية وإثارة الجدل لهذا السبب

ما رد فعل الأسرة الملكية بعد إعلان حمل ميغان ماركل الثاني ؟

ما رد فعل الأسرة الملكية بعد إعلان حمل ميغان ماركل الثاني ؟

شاهد: فنان يقبّل قدم حبيبته والجمهور ينتقده بشدة

شاهد: فنان يقبّل قدم حبيبته والجمهور ينتقده بشدة

شاهد: زوج مهيرة عبد العزيز يقبلها ويثير مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: زوج مهيرة عبد العزيز يقبلها ويثير مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

عربي

مصر: توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوان

مصر: توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوان

الجزائر: حرب سيبرانية تقودها إسرائيل والمغرب ضدنا

الجزائر: حرب سيبرانية تقودها إسرائيل والمغرب ضدنا

رغد صدام حسين: فترة حكم والدي كانت عز العراق

رغد صدام حسين: فترة حكم والدي كانت عز العراق

وصول بعثة إماراتية إلى إسرائيل لتجهيز السفارة في تل أبيب

وصول بعثة إماراتية إلى إسرائيل لتجهيز السفارة في تل أبيب