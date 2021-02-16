رام الله: إغلاق مقر وزارة النقل والمواصلات لمدة يومين بسبب (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق مقر الوزارة الرئيسي برام الله والبيرة، لمدة يومين، ابتداءً من صباح غد الأربعاء، من أجل القيام بإجراءات التعقيم، بسبب ظهور عدد من الإصابات والمخالطين بفيروس (كورونا).



وأوضح سالم في بيان صحفي، أن جميع المديريات والمقرات التابعة للوزارة، تعمل بالشكل المعتاد، وفق تعليمات الحكومة.