قيادي بـ (الجهاد): لقاء القاهرة المقبل سيبحث إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية

حوار وطني في القاهرة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد في فلسطين: إن لقاء الفصائل الفلسطينية المقبل في القاهرة، سيبحث إعادة بناء منظمة التحرير، مشيرًا إلى أن اللقاء، سيعقد خلال شهر آذار/ مارس المقبل.



وأضاف في تصريحات لقناة (الغد)، أن اللقاء يبحث إعادة بناء منظمة التحرير، على الأسس التي تم التوافق عليها، خلال اجتماع الأمناء العامين، موضحاً أن حركته تأمل من خلال لقاء القاهرة المقبل، التوافق على إعادة بناء منظمة التحرير سياسياً وديمقراطياً.



وأشار الهندي، إلى أنه بذلك، تكون منظمة التحرير، جسماً مستقلاً يقر بالسياسة الفلسطينية، وإعادة التوافق سياسياً، وعليه تبنى أسس الانتخابات.