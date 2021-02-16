نقابة المحامين تبحث مع الشلالدة الأوضاع التي آلت إليها السلطة القضائية

وجرى خلال اللقاء، تسليم وزير العدل، المذكرات القانونية المتعلقة بالقرارات بقانون، الماسة بالشأن القضائي، وموقف النقابة منها؛ لبحثها مع مجلس الوزراء، والرد عليها.

رام الله - دنيا الوطنالتقى نقيب المحامين الفلسطينيين، المحامي جواد عبيدات، وأعضاء من مجلس النقابة، ظهر اليوم، بوزير العدل د. محمد الشلالدة، والوفد المرافق له، في مقر نقابة المحامين في مدينة رام الله.بدوره، رحب نقيب المحامين، بوزير العدل، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء، التباحث حول العديد من المسائل، ومن أهمها الأوضاع، التي آلت اليها السلطة القضائية، والقرارات بقانون الأخيرة الماسة بالشأن القضائي.من جانبه، أشاد الشلالدة، بدور نقابة المحامين في تعزيز سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، وطرح العديد من المبادرات، فيما يتعلق بالشأن القضائي.