جلسة حكومية إسرائيلية سرية حول "قضية إنسانية" بسوريا

وأنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مناورات مفاجئة، بدأها أول أمس الأحد، بمشاركة مئات الجنود والمقاتلات والمروحيات، لفحص جهوزية الانتقال إلى حالة الطوارئ.

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن الجلسة الحكومية الإسرائيلية السرية، انتهت، وتبين أنها خصصت لمناقشة قضية "إنسانية" بين إسرائيل وسوريا بوساطة روسية.وقالت هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، إن اتصالات جرت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كذلك بين وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، وووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.وأجرى محاكاة، لقيام عناصر من حزب الله، بإصابة طائرة تابعة لسلاح الجو، قد تؤدي إلى اندلاع حرب.وشملت المناورات استهداف منظومة الصواريخ والقذائف التي لدى الحزب في جنوب لبنان، وتوفير الحماية الجوية لدولة الاحتلال من الصواريخ على اختلاف أنواعها.وأجرى سلاح الجو الإسرائيلي، تدريبات على قصف ثلاثة آلاف هدف يومياً، في لبنان وسوريا، وهو يشكل ثلاثة أضعاف قدرته في حرب لبنان الثانية.