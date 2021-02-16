سلطة النقد تُعلن موعد دوام المصارف والبنوك في ظل المنخفض الجوي





وأضافت في تعميم نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): بأنه سيتم استقبال الجمهور ما بين الـ 10 صباحاً والـ 1 ظهراً، وذلك بسبب المنخفض الجوي، الذي يضرب المنطقة.











رام الله - دنيا الوطنأكدت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن دوام المصارف والبنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة يومي الأربعاء والخميس، سيكون من الـ 9:30 صباحاً حتى الـ 2 ظهراً.