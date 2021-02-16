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شؤون فلسطينية

عاطف عدوان: رفض الاحتلال إدخال لقاحات (كورونا) لغزة جريمة ومخالفة للقانون الدولي

عاطف عدوان: رفض الاحتلال إدخال لقاحات (كورونا) لغزة جريمة ومخالفة للقانون الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أدان النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية،  الدكتور عاطف عدوان، رفض الاحتلال إدخال لقاحات (كورونا) لقطاع غزة، معتبراً ذلك جريمة تمييز عنصري إسرائيلية ضد سكان قطاع غزة في ظل جائحة (كورونا)، ومخالف للقانون الدولي والإنساني، ولأبسط حقوق الإنسان.

وقال النائب عدوان في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية (16/2): "عدم إدخال قوات لقاحات (كورونا) لغزة جريمة تمييز عنصري، تؤكد على أن هذا الاحتلال، يرتكب تمييزاً عنصرياً ضد الشعب الفلسطيني، الذي يطالب بحقه في أرضه، وكأنه يريد أن يقول للعالم، أن هذا الشعب غير موجود، وأنا لست مسؤولاً عنه".

وأضاف عدوان: "رفض الاحتلال إدخال اللقاحات لغزة،  يؤكد أن تفكير الاحتلال، الذي ينطلق من تفكير إجرامي لا يهمه التمييز بين رجل وامرأة بين مريض وبين إنسان عفي عادي".

وأكد أن ما تقوم به قوات الاحتلال من جريمة عدم إخال اللقاحات لسكان قطاع غزة، هو مخالف للقانون الدولي والإنساني ولأبسط حقوق الإنسان، وهذا يؤكد على مدى وحشية هذا الاحتلال المجرم هذه الدولة اللقيطة.

ودعا عدوان المقاومة الفلسطينية، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال لقاحات (كورونا) إلى سكان غزة، مشدداً على أن جريمة الاحتلال، بعدم إدخال اللقاحات، تتطلب تدخل المؤسسات الدولية والحقوقية؛ لنصرة الحق الإنساني لسكان غزة بتوفير هذه اللقاحات.

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