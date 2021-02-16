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كحيل: 300 ألف مواطن سجلوا للانتخابات حديثاً وخطة لزيادة مراكز الاقتراع

كحيل: 300 ألف مواطن سجلوا للانتخابات حديثاً وخطة لزيادة مراكز الاقتراع
رام الله - دنيا الوطن
قال هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، الثلاثاء: إن 300 ألف مواطن، سجلوا أنفسهم في السجل الانتخابي خلال الفترة الماضية.

وأضاف كحيل، في تصريح لفضائية (الأقصى)، أن اللجنة ستبدأ منذ صباح غدٍ الأربعاء، معالجة البيانات ومراجعة المسجلين، مشيراً إلى أن اللجنة، ستقوم بنشر البيانات في الأول من آذار/ مارس المقبل، بعد تنقيتها.

وأوضح، أنه يحق للمواطنين بعد نشر البيانات، التأكد من مراكز انتخابهم، أو الاعتراض على شخص، وفق القانون، وهذه المرحلة تستمر لمدة ثلاثة أيام، متضمنة معالجة كل الاعتراضات فيها.

وتابع، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات: "السجل الإلكتروني المعتمد دقيق، ويعتمد على بيانات وزارة الداخلية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية".

وحول تعامل اللجنة، مع تفشي فيروس (كورونا)، أوضح كحيل، أنهم وضعوا خطة لزيادة عدد مراكز الاقتراع، بحيث لا تزيد سعة المركز الواحد عن 600 ناخب بحد أقصى.

وأكمل: "داخل مركز الاقتراع، سيتم عمل مخططات لحركة المواطنين ومكان المراقبين، حرصًا على التباعد قدر الإمكان، وهناك إجراءات صحية في مراكز الاقتراع، منذ دخول المواطن حتى خروجه".

وأشار إلى أن التصويت، سيكون ليوم واحد من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، وفي حال كان هناك سبب قاهر للتمديد فيكون لساعات، ولكل منطقة على حدة.

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